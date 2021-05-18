Come scegliere l’abbigliamento da lavoro
di Redazione
18/05/2021
Scegliere l’abbigliamento da lavoro corretto per le varie professioni è ormai diventata una necessità. Non si tratta infatti di una scelta, ma le norme in vigore prevedono che in determinati contesti lavorativi è essenziale usufruire di un preciso abbigliamento da lavoro. Le normative presenti nel nostro Paese obbligano i datori di lavoro a fornire ai dipendenti, in alcune situazioni, il corretto abbigliamento, specialmente quando si parla di abbigliamento antinfortunistico, e i dipendenti stessi devono necessariamente indossarlo mentre svolgono l’attività lavorativa. Esistono comunque diverse tipologie di abbigliamento professionale ed è importante scegliere tenendo in considerazione diversi aspetti e differenti caratteristiche.
La scelta dell’abbigliamento professionalePensiamo ad esempio ad alcune attività professionali nelle quali viene richiesto ai lavoratori di indossare delle divise o in generale un abbigliamento di tipo professionale. Stiamo parlando del campo della ristorazione, ma anche di quello della Pubblica Amministrazione, del settore della sanità e di quelli dell’industria, dei servizi e del commercio. A questo proposito non possiamo non citare l’abbigliamento da lavoro Elis, un’azienda che opera con un’esperienza di più di 100 anni nella messa a disposizione di soluzioni per l’abbigliamento professionale di elevata qualità, sia in Europa che in Sud America. Questa azienda fornisce una collezione ampia di divise da lavoro, che riescono a garantire il comfort e la salute dei dipendenti.
L’abbigliamento corretto per i vari settoriÈ bene affidarsi a delle aziende che propongono servizi anche con la formula del noleggio. In tutte le professioni nei settori che abbiamo citato, ad esempio, è richiesto di indossare abbigliamento da lavoro e dei corretti dispositivi di protezione individuale. Ricordiamo, infatti, che ogni professione richiede sempre l’abbigliamento da lavoro giusto. Per esempio, per quanto riguarda l’ambito della ristorazione, non bisogna trascurare lo stile e allo stesso tempo la comodità. Nel settore alberghiero bisogna agire sempre con una certa eleganza, indossando ad esempio le giacche e i pantaloni che solitamente vengono richiesti in questa professione. C’è poi ad esempio il settore sanitario, nel quale è richiesta una certa efficienza, non trascurando comunque la massima igiene. In questo caso quindi l’abbigliamento da lavoro deve essere comodo, lavabile in modo semplice e traspirante. Infine possiamo citare il settore del benessere, con la necessità di avere sempre a disposizione un corretto grado di pulizia e di ordine. In questo caso le divise da lavoro dovranno essere eleganti e funzionali al tempo stesso.
Le caratteristiche del corretto abbigliamento da lavoroL’abbigliamento da lavoro spesso viene indossato dai lavoratori per diverse ore nel corso della giornata. Per questo deve essere sempre comodo e deve rispondere a determinate caratteristiche, che lo rendono adeguato alle condizioni dei luoghi in cui si opera con l’attività lavorativa. Pensiamo per esempio all’abbigliamento antinfortunistico, che non è uguale per tutte le occasioni e che deve essere scelto tenendo conto delle caratteristiche del lavoro che viene svolto. Le divise da lavoro devono essere scelte in considerazione delle condizioni del luogo in cui si svolge l’attività, ma anche tenendo conto delle esigenze del benessere dei lavoratori. È comunque sempre importante mantenere un’adeguata igiene dell’abbigliamento da lavoro, un’attività che in genere nelle aziende viene effettuata da ditte esterne che sono specializzate proprio nell’igienizzazione dell’abbigliamento professionale. Ci sono comunque delle situazioni in cui si può agire anche autonomamente, evitando comunque di lavare gli indumenti da lavoro insieme ad altri vestiti e utilizzando sempre dei detergenti antibatterici, con un grado di pulizia molto profondo. L’attenzione particolare deve essere rivolta principalmente ad indumenti che vengono utilizzati in luoghi di lavoro e in settori particolari, come quello della ristorazione o quello sanitario. Anche di questi fattori, oltre che della composizione degli indumenti stessi, si deve tenere conto quando si procede con la scelta delle corrette divise da lavoro, che devono sempre essere pratiche, funzionali, comode ed eleganti.
