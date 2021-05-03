Idee di arredamento per le cucine: i suggerimenti per i diversi stili e dimensioni
di Redazione
03/05/2021
La tua idea di arredamento ti appare obsoleta rispetto a ciò che vedi sul web e nei cataloghi e vuoi cambiare? In questo articolo troverai delle idee di arredamento cucine pensate per aiutarti ad esprimere tutta la tua personalità. Per arredare e rinnovare al meglio una cucina di qualsiasi dimensione, dalla più piccola alla più grande metratura, ci sono diversi fattori da considerare:
- il disegno del piano
- la disposizione dei pensili
- la disposizione dei mobili
- il colore
- i rivestimenti.
Come ottimizzare lo spazio: cucine classiche o moderneAlcuni consigli utili per ottimizzare anche uno spazio piccolo:
- usare delle mensole e quindi utilizzare anche gli spazi più reconditi;
- sfruttare gli spazi in verticale acquistando dei piccoli accessori che fanno la differenza;
- utilizzare colori chiari e porte scorrevoli.
Trovare il proprio stile e porsi le giuste domande: come arredare la cucinaA volte sembra difficile trovare la cucina che ci piace di più perché siamo indecisi tra cucine classiche o cucine moderne e, soprattutto, siamo alla continua ricerca della giusta ispirazione. Le domande che spesso ci poniamo sono:
- Ho bisogno di una cucina con isola?
- Desidero una cucina classica o una cucina moderna?
- Che budget ho riservato all’arredamento della mia cucina?
- Come ottimizzo il mio spazio?
- La cucina dei miei sogni coincide con le mie reali esigenze?
Cucine classiche o moderne: a te la scelta di stile per la tua casaTra le cucine classiche e moderne la scelta è ardua ma, con la giusta accortezza, sarai felice del tuo nuovo arredamento. Sarà un modo per esprimere il tuo estro nell’ambiente nel quale vivi e renderlo così unico e inimitabile. Le cucine classiche non tramontano mai: ci sono diverse varianti realizzate con materiali tradizionali, sempre affascinanti. Le cucine classiche ci fanno pensare ai valori, alle piccole gioie in famiglia, a una tazza di tè al mattino o semplicemente quando ci si riunisce a tavola per un pranzo o una cena. I colori più diffusi vanno dai toni caldi ai colori pastello e spesso si possono utilizzare dei materiali unici, come ad esempio il marmo per il piano d’appoggio. La cucina classica può rivelarsi la soluzione perfetta se:
- hai una casa grande arredata in stile vintage;
- hai un salotto con cucina e vuoi dare un tocco di originalità all’ambiente;
- cerchi sempre qualcosa che doni stile e colore all’ambiente.
Come scegliere una cucina modernaLe cucine moderne sono un vero fiore all’occhiello e ben si adattano alle case di varia metratura e di stili diversi. Questo perché non c’è uno stile predefinito da seguire, basta un tocco di innovazione e il gioco è fatto. Quando si parla di cucine moderne, le variabili sono davvero numerose e i colori tantissimi, così come gli accessori a disposizione e i tanti piccoli accorgimenti a tua disposizione per personalizzarle. Troverai cucine moderne in stile minimal o in stile industrial e ognuna di esse potrà parlare della tua personalità e del tuo stile. Ad esempio, se ami l’ordine e hai in mente una bella cucina instagrammabile, l’industrial è lo stile giusto per te. Se sei appassionato al mondo del necessario e del decluttering, ti consigliamo una splendida cucina minimal. Scegli con cura la tua cucina moderna e confronta le variabili, realizza una lista dei pro e dei contro, non resterai deluso. Se hai in mente uno stile industrial ti consigliamo di utilizzare anche l’illuminazione minimal: farà sembrare la tua cucina più grande. Speriamo di esserti stati utili con i nostri consigli, ci sono molte altre cucine che potresti prendere in considerazione, scopri quella che più si avvicina alle tue esigenze e rinnova la tua casa.
