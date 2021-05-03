Loading...

Idee di arredamento per le cucine: i suggerimenti per i diversi stili e dimensioni

di Redazione

03/05/2021

La tua idea di arredamento ti appare obsoleta rispetto a ciò che vedi sul web e nei cataloghi e vuoi cambiare? In questo articolo troverai delle idee di arredamento cucine pensate per aiutarti ad esprimere tutta la tua personalità. Per arredare e rinnovare al meglio una cucina di qualsiasi dimensione, dalla più piccola alla più grande metratura, ci sono diversi fattori da considerare:
  • il disegno del piano
  • la disposizione dei pensili
  • la disposizione dei mobili
  • il colore
  • i rivestimenti.
Mai trascurare uno di questi elementi per una scelta consona alle proprie aspettative. Un altro fattore che nessuno menzionerà, ma che fa davvero la differenza, è la luminosità della stanza. Questo perché la cucina deve essere un ambiente confortevole, quindi ogni zona va pensata anche con l’adeguata illuminazione. Non vai poi sottovalutato anche lo spazio, un elemento centrale nella definizione e scelta della propria cucina. Ci sono cucine che fanno parte dell’unico ambiente soggiorno, altre che possono avere una grande metratura con isola, altre ancora, più piccole create da spazi ricavati soprattutto nelle grandi metropoli.

Come ottimizzare lo spazio: cucine classiche o moderne

Alcuni consigli utili per ottimizzare anche uno spazio piccolo:
  • usare delle mensole e quindi utilizzare anche gli spazi più reconditi;
  • sfruttare gli spazi in verticale acquistando dei piccoli accessori che fanno la differenza;
  • utilizzare colori chiari e porte scorrevoli.

Trovare il proprio stile e porsi le giuste domande: come arredare la cucina

A volte sembra difficile trovare la cucina che ci piace di più perché siamo indecisi tra cucine classiche o cucine moderne e, soprattutto, siamo alla continua ricerca della giusta ispirazione. Le domande che spesso ci poniamo sono:
  • Ho bisogno di una cucina con isola?
  • Desidero una cucina classica o una cucina moderna?
  • Che budget ho riservato all’arredamento della mia cucina?
  • Come ottimizzo il mio spazio?
  • La cucina dei miei sogni coincide con le mie reali esigenze?
Scopriamo insieme due tra gli stili di cucina più richiesti: la cucina classica e la cucina moderna.

Cucine classiche o moderne: a te la scelta di stile per la tua casa

Tra le cucine classiche e moderne la scelta è ardua ma, con la giusta accortezza, sarai felice del tuo nuovo arredamento. Sarà un modo per esprimere il tuo estro nell’ambiente nel quale vivi e renderlo così unico e inimitabile. Le cucine classiche non tramontano mai: ci sono diverse varianti realizzate con materiali tradizionali, sempre affascinanti. Le cucine classiche ci fanno pensare ai valori, alle piccole gioie in famiglia, a una tazza di tè al mattino o semplicemente quando ci si riunisce a tavola per un pranzo o una cena. I colori più diffusi vanno dai toni caldi ai colori pastello e spesso si possono utilizzare dei materiali unici, come ad esempio il marmo per il piano d’appoggio. La cucina classica può rivelarsi la soluzione perfetta se:
  • hai una casa grande arredata in stile vintage;
  • hai un salotto con cucina e vuoi dare un tocco di originalità all’ambiente;
  • cerchi sempre qualcosa che doni stile e colore all’ambiente.

Come scegliere una cucina moderna

Le cucine moderne sono un vero fiore all’occhiello e ben si adattano alle case di varia metratura e di stili diversi. Questo perché non c’è uno stile predefinito da seguire, basta un tocco di innovazione e il gioco è fatto. Quando si parla di cucine moderne, le variabili sono davvero numerose e i colori tantissimi, così come gli accessori a disposizione e i tanti piccoli accorgimenti a tua disposizione per personalizzarle. Troverai cucine moderne in stile minimal o in stile industrial e ognuna di esse potrà parlare della tua personalità e del tuo stile. Ad esempio, se ami l’ordine e hai in mente una bella cucina instagrammabile, l’industrial è lo stile giusto per te. Se sei appassionato al mondo del necessario e del decluttering, ti consigliamo una splendida cucina minimal. Scegli con cura la tua cucina moderna e confronta le variabili, realizza una lista dei pro e dei contro, non resterai deluso. Se hai in mente uno stile industrial ti consigliamo di utilizzare anche l’illuminazione minimal: farà sembrare la tua cucina più grande. Speriamo di esserti stati utili con i nostri consigli, ci sono molte altre cucine che potresti prendere in considerazione, scopri quella che più si avvicina alle tue esigenze e rinnova la tua casa.
