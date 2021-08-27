Design: tendenze per arredare casa con le lampade di Martinelli Luce
di Redazione
27/08/2021
Martinelli Luce non è soltanto un’azienda di prodotti illuminanti di design per la casa, ma anche una realtà consolidata e datata che ha contribuito a fare la storia nel design italiano. Iconica, innovativa e tecnologica, l’azienda Martinelli ha uno stile unico, dall’ideazione al dettaglio.
Martinelli Luce: 5 lampade futuristiche che dettano i nuovi trend per un’illuminazione di designA settembre tornano il Fuorisalone ed il Salone del Mobile di Milano, deliziando con le nuove proposte di arredamento e di tendenze nel design. Fra queste, non si trascurano dei complementi immancabili per il comfort abitativo: le luci, o meglio, le lampade. Realizzate dall’azienda Martinelli luce, proponiamo dei sistemi illuminotecnici veramente all’avanguardia. Un’estetica fresca, tecnologica e accattivante che ospita luce. Il design moderno e del tutto unico, impreziosisce gli ambienti in cui viene posto e lascia un’impronta del tutto personale alla stanza. Tra le nuovissime proposte delle Lampade Martinelli, vi è la ‘morbidissima’ Elastica, una vera rivoluzione nel campo dell’illuminazione. Quasi un gioco, coloratissime ed interattive, le lampade Elastica sono strisce di tessuto a luce LED che collegano il pavimento al soffitto. L’innovazione? Sono in tessuto, morbide ed elastiche e inoltre si accendono, regolano e spengono tirandone il corpo. Una sola come singolo punto luce o più di una per creare un vero scenario nel soggiorno. Queste lampade sono leggere e salvaspazio ed è possibile creare una vera e propria coreografia di linee verticali, intrecciando fra loro la posizione delle luci. Tra le novità interessanti c’è anche l’aliena Cyborg, una lampada che ‘viene dal futuro’. Sempre a sorgente LED, poggia su tre supporti ed emana una luce diretta e diffusa nell’area in cui è posizionata. Esistono sia la versione da tavolo, in alluminio e policarbonato disponibile in diverse colorazioni e con comandi touch, per l’interno, che quella per l’outdoor, progettata dal designer Karim Rashid per Martinelli Luce e realizzata in cemento idrorepellente in colori grigio/ocra. Entrambe sono alimentate tramite cavo elettrico. Certamente Cyborg dona un tocco di freschezza e carattere alla stanza, o all’esterno! Altra new entry è l’affascinante e super tecnologica nonché domotica lampada Pipistrello. Questo complemento da tavolo (o da terra), adopera la tecnologia del bianco dinamico (Tunable White Led), il quale modula la luminosità in base alla luce naturale circostante. Integrato è il sistema domotico con l’applicazione CASAMBI, il quale permette di regolare le tonalità del bianco emesse attraverso cellulare e tablet e funzionante con entrambi i sistemi operativi vigenti, Apple e Android. Inoltre, dona un’alta qualità visiva oltre che di resa cromatica. Pipistrello emette una luce diffusa, dimmerabile e il corpo è regolabile in altezza. Il design elegantemente eccentrico la rende una protagonista dell’area in cui viene sistemata oltre che una vera icona di design.
...le Lampade Martinelli non smettono di stupireInnumerevoli le proposte straordinarie di Martinelli luce. Ma per completare i 5 trend terminiamo con due impianti da parete e a sospensione. Singolare, estraibile e dal design minimale è la nuova Metrica raso muro. Il suo nome si rifà al metro, appunto, ne ricorda il meccanismo. Metrica è un punto luce da parete, incassata ed estraibile. Quando è totalmente nascosta nel muro, è visibile soltanto il laccetto in cuoio per l’estrazione, mentre, al momento del bisogno, si tira per illuminare la zona. Il braccio estraibile è lungo 5 cm, il quale si accende automaticamente ed in maniera progressiva in base alla lunghezza estratta. Inoltre ha una base circolare che ruota su sé stessa a 360°, caratteristica qualitativa extra, che permette di direzionare la luce a seconda delle necessità. Indicata come punto luce sopra il letto, per la lettura serale, o per illuminare dei dettagli della casa. Per l’ultimo trend di questa piccola classifica, citiamo una decorata iF Design Award 2020: Hush, lampada modulare a pannelli e dotata di un design funzionale. È un prodotto innovativo, sostenibile e di grande comfort acustico. Difatti i moduli a sospensione della lampada sono fonoassorbenti, rivestiti da tessuto e integrano una luce LED dimmerabile a comando, anche da remoto. I pannelli di Hush sono realizzati interamente in poliestere e riciclabili al 100%.
