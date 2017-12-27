Home Ambienti Arredare Casa: non solo un’esigenza primaria

di Redazione 27/12/2017

L’intento di “arredare casa” è sicuramente in primis, una questione di necessità. Non è prorpio l’ideale infatti una casa senza almeno l’arredamento principale fatto di ciò che basta per poter avere gli agi necessari. Spulciando il web, magari smanettando su Google sotto la ricerca “arredare casa”, ci accorgiamo che il minimo indispensabile non è poi così minimo, ma diventano davvero vasti i risultati proposti dal noto motore di ricerca. Re della ricerca risulta sicuramente risulta essere il lifestyle, quello strano concetto elaborato da Veblen e poi diffuso da Adler, secondo il quale qualsiasi persona ha un suo proprio stile di vita che usa con originalità per distinguersi nel mondo. Ciò che nei tempi addietro veniva definito come semplice “gusto per”, oggi è diventato un concetto molto più ampio e ricercato che racchiude in sé non solo il gusto del soggetto ma anche un originale modo di vivere, una vera e propria interpretazione di vita, ecco dunque “lifestyle”. Sicuramente la casa è la prima cosa in cui si manifesta la propria filosofia di vita. O ci troviamo dinanzi un’umile dimora o davanti una mastodontica villa, la casa è e rimarrà sempre l’oggetto che meglio rappresenta colui che la dimora. E oggi la tendenza agli accorgimenti del design è sicuramente più ricercata. La tendenza dei brands del settore arredamento è quella di “vendere” al cliente vere e proprie esperienze emozionali tra loro concorrenti: il divano non deve mancare di quelle sfaccettature estetiche in grado di andare subito all'occhio, deve riuscire ad emozionare nel momento in cui lo si tocca e deve soddisfare nel momento in cui ci accomodiamo. E tutte queste emozioni non devono essere legate solo al primo impatto visivo, ma devono rimanere per tutto il tempo in cui viviamo all'interno della casa. E infatti a pensarci bene quando abbiamo quel disperato bisogno di tornare a casa è anche perché sappiamo che quel divano confortevole e morbido accoglierà la nostra stanchezza. E ciò vale anche per la cucina, il bagno ed il letto. Ecco che quindi l’arredamento di casa diventa un momento peculiare in cui dar sfogo e sfoggio dello stile di vita che ci rappresenta ed arredare casa non è più solo una questione di esigenza primaria da soddisfare ma un bisogno in grado di mostrare chi siamo. Arredare casa diventa una piacevole serie di momenti in cui ci si informa, si esaminano foto e caratteristiche, si scruta, si cercano le tonalità giuste, si idealizzano veri e propri progetti. Il tutto solo per trovare la soluzione che più si uniforma al nostro modo di vivere riversando tutto nella casa, oggi protagonista indiscussa. Anche in questo il web ci mette lo zampino. Affidiamoci ad internet per ricercare, guardare, curiosare ed informarsi comodamente dal nostro pc facendoci un’idea di come vorremmo la nostra casetta. Il web sembra esser nato a appositamente per andare incontro alle esigenze di chi ha deciso di arredare casa. Basta digitare nel motore di ricerca “rendering arredamento online” per scoprire una moltitudine di possibilità che ci aiutano a comprendere come un determinato oggetto si potrebbe adattare al nostro soggiorno o come quella particolare cucina si incastri nello spazio a nostra disposizione. Per concludere arredare casa bisogna ricordare che farlo non è più un’esigenza primaria, ma un modo di mostrarsi per quello che siamo.. e che ben venga l’aiuto della rete.

