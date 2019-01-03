Home Accessori Gli elettrodomestici inutili in casa

di Redazione 03/01/2019

Le nostre case sono piene di elettrodomestici e di vari apparecchi elettrici che, in realtà, sono usati raramente. Viene, quindi, da pensare che il consumismo e il pensiero di fare tutto senza fatica alberghi nella mente di molti salvo poi accorgersi di aver speso solo del denaro con dubbia utilità. Gli Elettrodomestici inutili Non si pensi che la nostra sia mera nostalgia per i tempi in cui non esistevano nelle case tanti apparecchi elettrici e tutto si faceva esclusivamente a mano. Il progresso è importante e va accolto senza dubbio ma il progresso è tale soltanto se realmente porta beneficio, altrimenti diventa un puro esercizio di fantasia con poco senso. Se vuoi qualche esempio di quanti apparecchi elettrici ed elettrodomestici inutili siano presenti in tante case, te ne parliamo. Le Macchine per la pasta La voglia di preparare della pasta davvero genuina in casa ha portato ad un certo boom di vendita, negli anni passati, di macchine per fare la pasta in casa. Queste macchine sono dotate di un gruppo impastatore e di un sistema di trafilatura per ottenere diversi formati di pasta. Il consumo non è proprio del tutto trascurabile, se la si usa con una certa frequenza la differenza sulla bolletta elettrica si fa sentire. Bisogno, poi, mettere in conto il costo della materia prima, anche se esigua, farina di grano duro, acqua e, volendo, uova, in ragione di un uovo ogni 100 grammi di farina. Per fare la pasta un casa con queste macchine ci vuole comunque del tempo e questo è sempre piuttosto carente nella maggior parte dei casi. La macchina e i suoi componenti sono poi da tenere puliti, lavoro in più. Quanto costa una confezione di pasta di buona qualità? Vale la pena di acquistare una macchina che ha un costo sensibile per risparmiare sull'acquisto di pasta? La pasta di buona qualità garantisce sempre il miglior risultato per una pastasciutta apprezzabile e non contiene additivi, quindi anche sotto il profilo della qualità di ciò che mangiamo non differisce molto da quella fatta in casa. Il coltello elettrico In tutta sincerità, chi di voi ha acquistato un coltello elettrico e lo usa regolarmente? Credo pochi, nella maggior parte dei casi dopo l'acquisto e i primi utilizzi viene accantonato e mai più usato. La grattugia elettrica Si, è comoda, invece di mettersi a grattugiare il formaggio manualmente c magari anche di sprecarne, lo si grattugia direttamente sul piatto senza alcuna fatica e nella quantità esatta che serve. Molto in auge alcuni anni fa, oggi se ne vendono davvero poche. Il motivo è che una volta usata va smontata, pulita, asciugata e riposta. Questo fa preferire una bella grattugiata di formaggio a mano, veloce, pratica, economica in quanto non si consuma energia, sebbene sia scarsa. La Friggitrice elettrica La friggitrice elettrica è certamente utile per ottenere dei fritti perfetti soprattutto quando la quantità di frittura da preparare è importante. Diversamente, per friggere poche patatine o una cotoletta, nessuno mette almeno mezzo litro d'olio nella friggitrice e consuma energia elettrica. Ovviamente l'olio, una volta usato, non può essere riutilizzato molte volte e non può essere lasciato nella friggitrice del tempo. La friggitrice, quindi, può essere utile soltanto laddove si facciano spesso quantità notevoli di fritti, altrimenti non troverà più utilizzo. L'Affettatrice elettrica Ecco un altro oggetto parecchio desiderato ma altrettanto inutile. L'affettatrice elettrica ha utilità nel caso di famiglia molto numerosa, consentendo di acquistare insaccati in tranci con un prezzo conveniente e affettarli in quantità per tutta la famiglia. In una famiglia di tre persone, chi si mette ad acquistare mezzo prosciutto per affettarne alcune fettine ogni tanto? Assurdo e dispendioso tra costo d'acquisto dell'affettatrice e con rischio di sprecare una certa quantità di insaccato che dopo un certo tempo va a male. Guarda con attenzione in casa tua e ti accorgerai di avere degli apparecchi elettrici che in verità forse usi una volta o due all'anno o forse nemmeno: questi sono gli elettrodomestici davvero inutili.

