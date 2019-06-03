Assitenza e manutenzione caldaie Vaillant
di Redazione
03/06/2019
Le varie fasi dell’installazioneLa scelta. La prima cosa da fare è chiaramente quella di scegliere la tipologia di caldaia più adatta alle proprie esigenze. Il consiglio è quello di optare per un modello che possa garantire una potenza proporzionata rispetto alle dimensioni, ma anche alle caratteristiche della casa in cui verrà installato. Un livello eccessivo di potenza, così come un livello troppo basso, possono far sprecare energia e soldi. I fattori che incidono su tale scelta, quindi, sono le dimensioni, la struttura e la posizione dell’appartamento, ma al tempo stesso sono importanti anche le abitudini e la quantità di persone che compongono la famiglia. La copertura. Piuttosto di frequente, l’installazione di una caldaia si rende necessaria perché deve prendere il posto di un apparecchio vecchio e troppo usurato. Qualora quest’ultimo modello da sostituire non avesse una protezione adatta, allora bisogna provvedere e applicare una sorta di apposito mantello, che abbia tutte le caratteristiche per poter garantire adeguata protezione soprattutto in riferimento alla polvere. Occhio allo scarico dei fumi. Le caldaie comprendono anche un tubo che è formato da materiali in PVC: questi ultimi hanno lo scopo di garantire adeguata protezione rispetto agli acidi che si trovano nelle emissioni. Di solito, lo scarico viene creato a “tetto”, oppure all’interno dei condomini viene costruito all’interno di una sola canna fumaria. Esistono anche dei casi in cui lo scarico a parete non si può installare. Attenzione alla via di uscita della condensa. Spesso e volentieri si sceglie di far colare il fluido direttamente all’interno della fogna, sfruttando l’installazione di una condotta che è in grado di resistere alla corrosione dei vari acidi. All’interno della rete fognaria, poi, la presenza di una serie di appositi detersivi permette di annullare l’acidità della condensa. Quindi, è fondamentale che l’azienda a cui si affida il lavoro abbia le competenze per svolgere un’operazione di installazione perfetta anche sotto questo punto di vista.
