di Redazione 06/06/2019

Un piccolo elettrodomestico può aiutarti a vivere davvero meglio: le vaporiere elettriche. Questi apparecchi semplici e di costo anche molto contenuto permettono di accedere ad una migliore alimentazione e a godere più facilmente dei benefici di cui molti cibi sono naturalmente ricchi e che si perdono con altre cotture. I tipi di cottura Spesso le abitudini alimentari non sono negative rispetto ai cibi che introduci ma relativamente al modo di cuocere i cibi e ai condimenti utilizzati. Anche il cibo più sano che puoi immaginare diventa un cattivo cibo se cotto in maniera insana. Un esempio eclatante di questo sono le patate: questo alimento ha eccezionali proprietà benefiche per l'organismo ma se le friggi diventano un alimento che certamente non fa bene al corpo, anche se sono deliziose. Bollire i cibi li rende certamente sani ma anche decisamente impoveriti. La maggior parte delle sostanze finiscono nell'acqua di cottura che butti via, le vitamine si deteriorano e diventano praticamente inutili. I cibi bolliti non fanno male, sicuramente, ma nemmeno apportano i benefici che invece potrebbero. La cottura al forno è tra le migliori perché mantiene gran parte dei nutrienti e dei sali minerali contenuti nel cibo ma occorre prestare attenzione ai grassi che con l'alta temperatura potrebbero modificare la loro struttura molecolare. Anche le proteine , almeno alcune, si possono denaturare, modificare nella loro struttura a causa del forte calore prolungato e rischi di introdurre sostanze che non apportano benefici. Non parliamo, poi, dei fritti che modificano sostanzialmente l'alimento, infarcendolo di grassi spesso alterati fino a potersi ritenere nocivi per l'organismo e comunque apportando moltissime calorie in più, favorendo il sovrappeso. Condimenti dei cibi Cosa diresti di una persona che presta tanta attenzione all'igiene mentre cucina e poi mangia in un piatto sporco e pieno di germi? A cosa servirebbe un tale comportamento che porterebbe a minacce per la sua salute? Nello stesso modo, se cucini i cibi in modo salutare e poi li riempi di sale, salse, condimenti vari pieni di grassi nocivi e zuccheri occulti oltre che di sostanze conservanti e coloranti, ritieni di aver fatto una scelta buona? Le Vaporiere Elettriche Le Vaporiere cuociono i cibi con il calore del vapore. Attraverso questo tipo di cottura i cibi si cuociono assorbendo l'umidità generata e non cedono le proprie sostanze, grazie alla temperatura che resta al di sotto dei 100°C. In questo modo i cibi conservano le loro proprietà benefiche, le vitamine non si deteriorano più di tanto e così i grassi naturali e le proteine mentre rimangono a totale disposizione i sali minerali, utili, necessari all'organismo. Le Vaporiere elettriche sono dotate di due o tre cestelli permettendo la cottura contemporanea di più cibi senza che questi vadano a modificare il gusto degli altri. Molti di questi piccoli elettrodomestici sono anche dotati di un contenitore di cottura specifico per il riso, per gustare un piatto di questo importante alimento in tutto il suo gusto e con tutte le sue proprietà. Quale Vaporiera scegliere Le Vaporiere elettriche che trovi in commercio si presentano con diverse potenze. In genere il campo di potenza resta tra i 700 e i 1000 Watt. Queste sono ottime per non sprecare energia elettrica ma alcuni modelli arrivano anche a 2000 Watt. Questa potenza esclude l'utilizzo contemporaneo di altre utenze elettriche con potenza elevata, scatterebbe l'automatico per eccesso di potenza assorbita ma l'utilità di una simile potenza è di ridurre i tempi di cottura e mantenere nel contempo ancora di più l'integrità delle sostanze nei cibi. Diversa anche la capacità delle diverse Vaporiere, in termini di volume. Si va da quelle più piccole, tra i 3 e i 5 litri adatte per piatti da 1 a 3 persone, fino a quelle più grandi, nel campo tra 6 e 11 litri per preparare porzioni fino a 6-8 persone. Scegli una Vaporiera dotata di Timer che possa spegnersi autonomamente trascorso il tempo di cottura impostato, per risparmiare energia e per avere i migliori risultati nella cottura dei tuoi piatti.

