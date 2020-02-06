Verande da giardino, quali autorizzazioni servono?
di Redazione
Caratteristiche principali delle verande da giardinoQuesta particolare tipologia di struttura può essere fissa - se ancorata al suolo – o mobile. È composta da una pedana che funge da pavimento (in alcuni casi è possibile sfruttare il pavimento già esistente), una struttura portante in alluminio, legno o pvc e da pareti in vetro o PVC trasparente. I serramenti possono essere fissi o apribili a seconda delle esigenze, della collocazione e dell'uso a cui è destinata la veranda. Le caratteristiche del tipo di veranda che si intende realizzare sono elementi da valutare con attenzione anche ai fini burocratici.
Occorrono autorizzazioni per costruire una veranda?La risposta è sì. Le verande da giardino o da balcone sono strutture chiuse e fisse che vanno ad aumentare la planimetria di un’abitazione e di conseguenza necessitano di un permesso a costruire da parte del comune di residenza, e in caso di un appartamento situato all’interno di un condominio, anche del nulla osta condominiale, dal momento che la struttura va a modificare anche la sagoma dell’edificio. Le regole per la realizzazione di verande esterne variano da comune a comune, di conseguenza si consiglia di consultare il Regolamento Edilizio comunale per sapere esattamente cosa è possibile, o non è possibile fare. In linea di massima per realizzare una veranda sul terrazzo, o in giardino è necessario richiedere e ottenere un permesso a costruire o - nei comuni più “permissivi” – una SCIA, ovvero, una segnalazione certificata di inizio attività, che a differenza del permesso a costruire non è vincolata al parere dell’ente. In altre parole, nel primo caso non è possibile iniziare i lavori senza il previo via libera dell’ente; nel secondo caso la semplice presentazione della Scia dà diritto ad iniziare la costruzione della veranda. La realizzazione di una veranda senza i necessari permessi edilizi rientra tra i casi di abuso edilizio. Non è, invece, necessario richiedere alcuna autorizzazione nel caso di manufatti mobili, di piccole dimensioni e che non vanno ad aumentare la volumetria dell’abitazione. In questi casi è sufficiente inviare una semplice comunicazione di inizio lavori al comune (CILA). In conclusione, le verande da giardino con le loro linee moderne, la loro anima green e il giusto compromesso tra funzionalità ed estetica, consentono di sfruttare in maniera razionale tutti gli spazi a disposizione in armonia con l’ambiente esterno, ma vanno comunque ad aumentare la volumetria di un appartamento e di conseguenza necessitano di alcuni permessi per essere realizzate.
