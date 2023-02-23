Ascensori per disabili: tutti gli accorgimenti da considerare per questi strumenti
di Redazione
23/02/2023
Ormai, soprattutto all'interno dei nuovi condomini e di tutti gli edifici pubblici che vengono edificati all'interno di palazzi e centri commerciali, l'ascensore risulta essere il primo elemento a cui si pensa, dal momento che permette un comodo e semplice trasporto di persone, creando anche delle migliori condizioni di sicurezza e di movimento. Per questo motivo, non sorprende che una delle caratteristiche a cui ci sia bisogno di guardare, prima di ogni altra, è la garanzia che gli ascensori siano in grado di venire incontro a tutte le esigenze possibili di movimento, anche da parte delle persone disabili. Gli ascensori per disabili presentano un insieme di caratteristiche che permettono di rendere possibile il movimento per chiunque, offrendo anche delle condizioni migliori alle persone che non possono muoversi autonomamente. Installarli non è difficile, dal momento che ci si potrà riferire ad alcuni professionisti, come Maripa, per procedere verso l’acquisto e l’installazione di questi strumenti. Ma quali sono tutti gli accorgimenti da considerare per questi strumenti e, in linea di massima, se si vuole inserire un ascensore per disabili all'interno del proprio condominio, che cosa si dovrà ricordare maggiormente?
Garanzia di sicurezza e movimento attraverso pedane per disabiliUno dei primi elementi da considerare sicuramente, a proposito di un ascensore per disabili, riguarda naturalmente la garanzia di sicurezza e di movimento per persone che, naturalmente, faticano a muoversi con la stessa semplicità di qualsiasi altra. Per questo motivo, è importante che un ascensore per disabili presenti un insieme di caratteristiche che permettono di assicurare la migliore sicurezza possibile nel movimento di una persona disabile. Un esempio molto semplice potrebbe essere quello delle pedane, che garantiscono di eliminare qualsiasi problema relativo al possibile movimento di una persona disabile in ascensore. Le pedane permettono di avvicinare l'ascensore al livello del piano e di non creare alcun dislivello per persone disabili che, trovandosi in carrozzina o su sedia a rotelle, faticherebbe a muoversi senza andare incontro continuamente a pericoli di ogni sorta. Allo stesso tempo, anche la pavimentazione dell'ascensore è da curare sotto tutti punti di vista, in modo da assicurare che non si scivoli e che i movimenti possono essere realizzati nella maniera più comoda possibile, da chi non gode sicuramente delle migliori condizioni possibili dal punto di vista motorio.
Posizionamento della pulsantieraUn secondo aspetto da considerare, senza alcun dubbio, per quanto riguarda gli ascensori per disabili, riguarda l'aspetto della pulsantiera e dei tasti, soprattutto quello di emergenza, che dovranno essere posti ad un'altezza completamente differente, per renderli accessibili a persone disabili che sono costrette alla sedia a rotelle. Molto spesso, alcuni ascensori presentano la pulsantiera nella parte alta dell'ascensore, rendendo accessibile lo strumento stesso solo a persone non disabili. Si tratta di un errore dettato dalla scarsa considerazione delle persone disabili che, non potendo alzarsi, faticherebbero a raggiungere la pulsantiera, spesso oggettivamente inaccessibile. Ciò risulta essere un problema non soltanto nel caso in cui si abbia bisogno di premere un tasto per raggiungere un determinato piano, ma anche nel caso del tasto di emergenza, per segnalare la situazione di pericolo all'interno dell'ascensore. Un semplice riposizionamento della pulsantiera risolverà questo problema.
Dimensioni dell’ascensore per disabiliUltima caratteristica che denota la volontà di edificare e costruire ascensori per disabili riguarda, naturalmente, le dimensioni differenti che dovranno essere proprie dell'ascensore. Molti ascensori, soprattutto se condominiali, sono realizzati con dimensioni piuttosto esigue, oltre che per una capacità di persone molto ridotta. Ciò non può esistere assolutamente per un ascensore destinato alle persone che presentano una disabilità, dal momento che le scarse dimensioni non favorirebbero l'inserimento, in ascensore, di una sedia a rotelle, oltre che il corretto movimento della persona disabile. Per questo motivo, gli ascensori per disabili devono essere ben sviluppati in larghezza e in lunghezza.
Articolo Precedente
Acquistare tappeti in gomma? Leggi tutto qui!
Articolo Successivo
Come scegliere gli asciugamani per il bagno
Redazione