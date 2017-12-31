Dyson Air Multiplier: un ventilatore senza pale

Aria da un anello? Come? Sir James Dyson da sempre ci ha abituati a vere innovazioni, a colpi di genio incredibili che hanno costituito pietre miliari nello sviluppo della tecnologia, solo a posteriori seguiti da altri produttori. E’ stato così con l’invenzione della scopa elettrica senza sacchetto, una cosa che oggi sembra comune ma non lo era affatto al momento in cui Dyson l’ha inventata. Oggi Sir Dyson ci stupisce di nuovo con un’invenzione eccezionale e di grande utilità: il Dyson Air Multiplier, un ventilatore che presenta un’efficienza 15 volte superiore a qualsiasi ventilatore tradizionale ma senza pale, in modo da essere assolutamente sicuro anche per i bambini che possono mettere le loro manine in mezzo senza rischiare alcuna lesione, quindi al top della sicurezza possibile. Sembra una cosa impossibile, fantascientifica eppure funziona benissimo e ti consente di avere un potente ventilazione senza organi esterni in movimento, sembra che generi vento da solo, che l’aria venga mossa magicamente ma il suo funzionamento si basa su principi fisici concretissimi. Il Dyson Air Multiplier si presenta con una base sormontata da un anello al cui interno nulla si muove se non l’aria. Nel cerchio vuoto si forma una specie di tornado con un volume d’aria pari a 405 litri al secondo e il tutto è assolutamente stabile, non traballa, non cade se non buttato appositamente giù. Questo apparecchio riprende concettualmente il funzionamento degli asciugamani ad aria Dyson, progettati tre anni orsono e ora presenti in scuole, uffici pubblici e privati e ospedali di tutta la Gran Bretagna: sono apparecchi capaci di asciugare perfettamente le mani in soli 10 secondi risparmiando l’80% di energia.

Il ventilatore Dyson Air Multiplier