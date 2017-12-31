Dyson Air Multiplier: un ventilatore senza pale
di Redazione
31/12/2017
Aria da un anello? Come? Sir James Dyson da sempre ci ha abituati a vere innovazioni, a colpi di genio incredibili che hanno costituito pietre miliari nello sviluppo della tecnologia, solo a posteriori seguiti da altri produttori. E’ stato così con l’invenzione della scopa elettrica senza sacchetto, una cosa che oggi sembra comune ma non lo era affatto al momento in cui Dyson l’ha inventata. Oggi Sir Dyson ci stupisce di nuovo con un’invenzione eccezionale e di grande utilità: il Dyson Air Multiplier, un ventilatore che presenta un’efficienza 15 volte superiore a qualsiasi ventilatore tradizionale ma senza pale, in modo da essere assolutamente sicuro anche per i bambini che possono mettere le loro manine in mezzo senza rischiare alcuna lesione, quindi al top della sicurezza possibile. Sembra una cosa impossibile, fantascientifica eppure funziona benissimo e ti consente di avere un potente ventilazione senza organi esterni in movimento, sembra che generi vento da solo, che l’aria venga mossa magicamente ma il suo funzionamento si basa su principi fisici concretissimi. Il Dyson Air Multiplier si presenta con una base sormontata da un anello al cui interno nulla si muove se non l’aria. Nel cerchio vuoto si forma una specie di tornado con un volume d’aria pari a 405 litri al secondo e il tutto è assolutamente stabile, non traballa, non cade se non buttato appositamente giù. Questo apparecchio riprende concettualmente il funzionamento degli asciugamani ad aria Dyson, progettati tre anni orsono e ora presenti in scuole, uffici pubblici e privati e ospedali di tutta la Gran Bretagna: sono apparecchi capaci di asciugare perfettamente le mani in soli 10 secondi risparmiando l’80% di energia.
Il ventilatore Dyson Air MultiplierQuesto innovativo prodotto di Dyson ha nella sua base un piccolo ma potente motore che spinge l’aria attraverso un foro sulla parte interna dell’anello soprastante, creando un vortice d’aria. Questo movimento crea una depressione che attira aria dalla parte posteriore dell’anello che viene così a trovarsi sospinta in avanti. Il passaggio dell’aria sospinta attraverso l’anello richiama per attrito tra le molecole d’aria anche l’aria circostante, realizzando un flusso che ha lo stesso sistema di funzionamento di un ciclone, con una potenza e una portata d’aria davvero incredibile. Come abbiamo detto, l’unica parte meccanica in movimento è il motore all'interno della base, assolutamente inaccessibile e nessuna parte meccanica in movimento all'esterno, in nessuna zona in cui anche un bambino possa mettere mano. Il vantaggio di tutto questo è assolutamente evidente: una sicurezza assoluta, nessun timore che il tuo bambino, anche prendendo in mano questo innovativo ventilatore possa subire lesioni da movimenti di parti meccaniche com'è, invece in tutti gli altri tipi di ventilatori. Un altro vantaggio è di avere una circolazione d’aria, una ventilazione 15 volte superiore a tutti gli altri ventilatori e un consumo di energia bassissimo, solo quello del motore potente ma a basso consumo contenuto dalla base. Tutto il resto della potenza lo mette la fisica. Dyson Air Multiplier ricrea in casa tua un vero ciclone in miniatura, con tutta la forza ben conosciuta e devastante nella grande scala di un ciclone atmosferico rapportata a dimensioni contenute. Il costo di poco superiore ai 200 Euro ne fa un apparecchio certo maggiormente oneroso rispetto ad un comune ventilatore ma non inaccessibile, anche contando che lo studio e lo sviluppo di questo apparecchio ha impegnato per quattro anni i tecnici, gli ingegneri e gli scienziati che con le loro competenze hanno consentito il raggiungimento di questo eccezionale risultato. La maggior spesa rispetto ad un comune ventilatore è certamente giustificata dal suo rendimento enormemente superiore e dalla possibilità di lasciarlo acceso tranquillamente anche in presenza di bambini anche piccoli senza la necessità di tenere alta la sorveglianza.
Redazione