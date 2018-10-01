Idee regalo, le proposte per la casa più originali e stravaganti
di Redazione
01/10/2018
I regali per la casa sono una categoria sempre molto delicata. Già è difficile scegliere qualcosa per una persona, figuriamoci per la sua abitazione. Per evitare problemi però basta non esagerare, perché se si cercano cose troppo impegnative il rischio di donare qualcosa di inadatto è più che una possibilità. Inoltre è inutile voler fare le cose sempre in grande, basta poco per far felice una persona e ci sono tanti piccoli elementi di arredo e gadget perfetti per fare dei regali per la casa. Possono essere semplici soprammobili, oppure cose più particolari che celano anche degli usi insospettabili. L'importante è essere sempre creativi e pensare alla persona che riceverà il dono. Perché la casa è la sua, non la vostra, quindi dovete immedesimarvi in lui e pensare a cosa gli può piacere e cosa è meglio evitare. Se vi serve un aiuto per trovare degli accessori e degli elementi di arredo diversi dal solito ci sono siti come dottorgadget.it, lo specialista delle idee regalo che ha anche tante proposte per la casa. Eccovene qualcuna.
Teiera Mrs. BricUno dei personaggi secondari più amati dei classici Disney è finalmente realtà. È la teiera Mrs. Bric, una teiera nelle forme ma anche nell'uso. Difatti non si tratta di un semplice personaggio da collezione da esporre su una mensola. Mrs.Bric è una vera teiera da usare per preparare del delizioso tè dal gusto disneyano. La Teiera Mrs. Bric è un gadget ufficiale Disney, è realizzata con grande cura e precisione, è molto capiente ed è anche dotata di un filtro in metallo da inserire nel beccuccio. Per far felice un'amica amante dei classici Disney non potrebbe esserci regalo per la casa migliore. Così quando vi inviterà a casa per un tè potrete gustarvi soddisfatte un infuso preparato con il vostro dono.
Lampada da scrivania TIE-FighterSe vi occorrono delle idee regalo per lui e sapete che è un fan di Star Wars c'è una novità che fa al caso vostro. È la Lampada da scrivania TIE-Fighter, la più minacciosa tra le soluzioni per l'illuminazione della vostra scrivania. Si tratta di una reinterpretazione galattica della celebre lampada con braccio posabile, con la grande differenza che al posto del paralume c'è una miniatura di un caccia imperiale. La luce esce dalla cabina di pilotaggio del TIE-Fighter, e il braccio pieghevole permette di regolare la lampada come meglio si preferisce. Un gadget come la Lampada da scrivania TIE-Fighter è un regalo che lascerà il segno, e potete stare certi che chi la riceverà ne sarà entusiasta fin dal momento in cui aprirà il vostro pacchetto.
Fermacarte PlanetarioNon tutti però amano Star Wars o altri brand da NERD. Per rimanere in tema scrivania e spazio però c'è un elemento di grande stile ed eleganza. È il Fermacarte Planetario, una cupola trasparente che racchiude una miniatura del Sistema Solare. La replica non è precisa da un punto di vista astronomico, però la disposizione delle orbite e dei pianeti non lascia spazio a dubbi. Lo scenario che state guardando non è alieno, è il nostro Sistema Solare, con il Sole al centro e tutti i pianeti che orbitano attorno. Un accessorio come il Fermacarte Planetario rende subito più bella la scrivania. Tuttavia potrebbe incidere negativamente sulla produttività, il rischio è di perdersi tra stelle e pianeti ogni volta che lo si guarda.
Poster 100 serie TV da guardareDottorGadget vi offre un'ampia scelta di Poster 100 cose, dei poster con 100 caselle in stile gratta e vinci dedicati a svariate aree tematiche. Tra i vari mi è piaciuto molto il Poster 100 serie TV da guardare, un gadget perfetto per malati di Netflix e altri servizi di streaming di serie. Il poster ha fatto una selezione di 100 serie TV storiche, e lo scopo è semplice. Grattare solo le caselle delle serie TV che avete già visto per scoprire un'illustrazione dedicata. E quelle mancanti? Basta recuperare la serie, sedersi sul divano e godersela. Una volta terminata potrete grattare anche la sua casella.
