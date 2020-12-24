L’ascensore in casa e le altre soluzioni per la mobilità
di Redazione
24/12/2020
Le persone che hanno difficoltà deambulatorie in casa possono avvantaggiarsi anche degli ascensori. Specialmente nelle palazzine condominiali, sarebbe davvero utile disporre di un ascensore interno oppure eventualmente anche esterno. Infatti ne possono beneficiare soprattutto coloro che abitano ai piani più alti e si trovano ad affrontare molte rampe di scale per poter arrivare al loro appartamento. Per spostare oggetti pesanti, anche semplicemente per salire con le buste della spesa e per muoversi in maniera agevole tra un piano e l’altro, un ascensore è proprio ciò che può essere essenziale in un’abitazione. Ma quali sono, più nello specifico, i vantaggi che si possono ricavare dall’installazione di un ascensore in una casa?
I vantaggi rappresentati dall’ascensore in casaIn generale disporre di un ascensore, come quelli di Vimec srl, permette sicuramente di gestire lo spazio in maniera molto più agevole. L’ascensore può rappresentare una soluzione veramente importante per semplificare i movimenti e gli spostamenti tra i vari piani di un condominio o di un’unità immobiliare singola. Gli spostamenti diventano sicuramente più funzionali, perché, disponendo di un ascensore in casa, si evita di fare fatica, scendendo e salendo le scale. Inoltre, con un ascensore, si ha la possibilità di usufruire di uno strumento molto utile, anche quando si devono spostare carichi che possono risultare ingombranti e pesanti. Sono molti i vantaggi che si possono ricavare in termini di risparmio di tempo e di evitamento della fatica, quando ci si sposta da un piano all’altro della casa. Non trascurabile è il fatto che con l’ascensore si risparmia spazio rispetto alle scale. Infatti gli ascensori occupano meno spazio rispetto a quello che andrebbe messo a disposizione per la realizzazione di una scala. Non dimentichiamoci poi delle possibilità che può offrire un ascensore installato anche per uso esterno. In questo caso diventa ancora più facile il processo di installazione, perché, se l’ascensore è esterno, non c’è bisogno di apportare molte modifiche all’interno della casa. In generale la presenza di un ascensore in un immobile non fa altro che aumentare il valore della casa stessa. Proprio per questo motivo l’installazione di un ascensore è un investimento da non sottovalutare, perché, nel caso in cui tu decidessi di vendere la tua abitazione dotata di questo dispositivo, sicuramente ne ricaveresti un prezzo più alto.
La possibilità rappresentata dai montascaleUn’altra possibilità importante per muoversi all’interno di una casa, specialmente per chi ha difficoltà motorie, è rappresentata dal montascale e dal montacarichi. Anche il montacarichi per la casa può dare diversi vantaggi, soprattutto quando si ha la necessità di dotare la propria abitazione di un sistema che consente di trasportare verso l’alto dei carichi ingombranti e pesanti in uno spazio ristretto. Il montacarichi consente di superare i dislivelli per spostarsi su piani differenti. Si tratta di un sistema dal funzionamento molto semplice. Infatti non bisogna fare altro, per farlo funzionare, che tenere premuto l’apposito pulsante. Ci sono dei modelli molto pratici, che assicurano molto in termini di stabilità, dotati anche di porte automatiche, per essere più efficienti anche nel caso delle persone disabili. I montascale si rivelano davvero importanti perché rappresentano una soluzione sicura e confortevole e ne esistono di diverse tipologie, come per esempio quelli a ruote, quelli con la poltroncina e a pedana, adatti sia per scale dritte che con più rampe, ed i montascale con i cingoli. I montascale a poltroncina sono dotati di una seduta, di un joystick che consente di avviare e controllare il dispositivo. Hanno anche un telecomando per il comando a distanza e dei dispositivi appositi per la sicurezza che fanno in modo che avvenga il bloccaggio automatico del movimento, se eventualmente dovessero incontrarsi ostacoli nel percorso da compiere. Le loro tipologie possono differire a seconda dei posti in cui andranno installati o degli usi che se ne fanno. In generale comunque è facile installarli, perché il loro montaggio non richiede la realizzazione di opere murarie. Per trasportare una persona in piedi o in carrozzina , si potrebbe installare un servoscala con pedana. Questi dispositivi possono essere dotati anche di un sedile ribaltabile se c’è la necessità di trasportare una persona in posizione seduta. Inoltre per garantire il minimo ingombro dopo l’utilizzo è possibile chiuderla, grazie alla pedana ribaltabile. Oltre alla soluzione in sé è importante poter usufruire dell’servizio di consulenza durante la scelta dell’impianto e la sua progettazione, e di seguito avere un supporto adeguato nella fase d’installazione e la sua manutenzione nel tempo. Grazie ad una rete capillare di consulenti e centri di assistenza presenti in ogni provincia italiana Vimec assicura un servizio completo che punta ad un utilizzo sicuro e un rapporto trasparente e di fiducia con ogni cliente e la sua famiglia.
Redazione