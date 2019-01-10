Come scegliere un aspirapolvere silenzioso
di Redazione
10/01/2019
L'aspirapolvere silenziosoGli aspirapolvere sono uno degli elettrodomestici forse più comuni nelle nostre abitazioni. Chi di noi infatti non ha un aspirapolvere in casa? Sul mercato oggigiorno la tecnologia offre inoltre strumenti e apparecchi sempre più sofisticati, più potenti e silenziosi. Quando si tratta però di scegliere un aspirapolvere, ci poniamo la domanda su quale sia quello più adatto su cui fare ricadere la nostra scelta. Infatti vi sono diverse tipologie di aspirapolvere in commercio, come dimensioni, come rumorosità, potenza aspirante, e per il fatto di avere o meno il sacco o il filo. Ognuno può scegliere il tipo di aspirapolvere in base alle caratteristiche tecniche e al prezzo, oltre alle dimensioni della superficie da aspirare. Molta gente oggi predilige un aspirapolvere silenzioso, che possa fare meno rumore, dato che speso si abita oggi in condominio, quindi vigono delle regole condominiali che vietano il rumore in certe fasce orarie. Avendo un aspirapolvere silenzioso invece si può pulire ogni qual volta si vuole. Poi sul mercato ci sono anche diverse offerte di aspirapolvere silenzioso, che permettono di trovare questo elettrodomestico anche a prezzi bassi.
Aspirapolvere silenzioso con filoL'aspirapolvere silenzioso con filo è un tipo di aspirapolvere che fa poco rumore, quindi aumenta il comfort nell'utilizzo di questo elettrodomestico. Funziona con presa elettrica, quindi ha una autonomia illimitata, dato che non dipende da una batteria. Accendere l’aspirapolvere e sentire un rumore che non sia molesto è oggi poi una caratteristica davvero positiva, anche se si tratta di un aspirapolvere, in quanto non disturba chi fa le pulizie, chi abita in casa e nemmeno i vicini di casa. Vi sono molte marche e modelli di aspirapolvere con filo sul mercato, la cosa importante è scegliere la potenza aspirante in base alla metratura di pavimentazione da pulire. Non è detto poi che acquistare un aspirapolvere silenzioso con filo sia una spesa eccessiva, infatti sono presenti molte offerte di aspirapolvere silenzioso, con prezzi davvero vantaggiosi e accessibili a tutti. Questo elettrodomestico si trova in vendita nei migliori negozi di elettrodomestici e articoli per la casa, ma anche negli store online di articoli da ufficio, poichè rientra negli strumenti di pulizia adatti da utilizzare anche nei luoghi di lavoro, in vari ambienti e non solo in casa.
Aspirapolvere silenzioso e potente con saccoUn altro tipo di aspirapolvere è quello con sacco. In pratica viene dotato di un sacco al cui interno ricade lo sporco e la polvere aspirati, e una volta pieno un segnale luminoso o sonoro avverte che è il momento di cambiarlo. Quindi si apre la parte anteriore dell'aspirapolvere, si estrae il sacco dal suo vano e si chiude, poi si getta nel rifiuto secco. In questo modo non si viene a contatto con la polvere direttamente con le mani, e anche i soggetti allergici possono sostituire senza problemi il sacchetto, dato che lo sporco rimane tutto all'interno. Chi vuole un aspirapolvere silenzioso e potente con sacco, può trovare sul mercato diversi modelli, anche tra le offerte di aspirapolvere silenzioso. E' importante però, per verificare che l'aspirapolvere abbia le caratteristiche che cerchiamo, leggere bene la sua etichetta energetica. Questa è presente in tutti gli elettrodomestici e informa gli utenti sulle prestazioni e i consumi di ogni modello. Sull'etichetta energetica è indicata poi la qualità dell'aria filtrata, la capacità pulente su tappeti e su pavimenti, e la lettera che corrisponde alla classe energetica, dalla A , la migliore, fino alla G. Inoltre sull'etichetta viene anche indicata la “silenziosità” ovvero l'intensità del rumore emesso quando è in funzione, con un valore che viene espresso in dB (in decibel). Minori sono i decibel, maggiormente l’aspirapolvere sarà silenzioso. L’attuale normativa prevede un valore massimo di 80 dB, e più il valore è basso, più l'aspirapolvere è silenzioso.
