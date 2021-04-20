Loading...

Come pulire i pavimenti in marmo

20/04/2021

TITOLO
Il marmo è una pietra naturale molto delicata, anche se resistente. Questa pietra anche se molto bella da vedere e resistente, tende ad assorbire velocemente sia le sostanze volatili sia quelle che entrano in contatto diretto con la pietra, compromettendone così la lucentezza. Ecco perché è molto importante occuparsi della pulizia dei pavimenti in marmo sia giornalmente sia con trattamenti straordinari. Ma scopriamo insieme come pulirli e quando richiedere l’intervento di professionisti, come impresa di pulizie a Palermo, o comunque nella città in cui vivete.

Come pulire giornalmente i pavimenti in marmo

Quando si puliscono i pavimenti non si devono utilizzare mai dei prodotti eccessivamente aggressivi e che contengano al loro interno detergenti con un PH acido o agenti chimici. Questi rovinano la superficie, eliminano man mano la brillantezza del marmo e lo rendono opaco. Inoltre, bisogna essere accorti ogni giorno non solo nella pulizia della casa, ma anche nel trattamento. Infatti, non si dovrebbe avere solo l’accortezza di pulire giornalmente, ma anche di togliersi le scarpe prima di entrare in casa, e cercare di non versare sul pavimento prodotti che lo possano danneggiare o macchiare irrimediabilmente. Un consiglio per la pulizia dei pavimenti in marmo quotidiana è scegliere di utilizzare sempre acqua che sia poco o senza calcare, il detergente da scegliere dev’essere uno adatto per marmi oppure molto delicati. Inoltre, alla fine bisogna sempre risciacquare i pavimenti in marmo, eliminando i residui di sapone.

Come pulire i pavimenti di marmo ed eliminare le macchie

Una volta a settimana per riuscire ad eliminare le macchie che si sono create sul pavimento è possibile fare un lavaggio più intensivo. In questo caso, devi sostituire il detergente che utilizzi giornalmente con: del sapone di Marsiglia solido (da grattare in acqua), con dieci cucchiai di alcol, e un cucchiaio di bicarbonato. Con questa formula si elimina la patina opaca che si crea camminando tutto il giorno sul pavimento e si pulisce la pietra. Per le macchie ostinate è possibile anche creare una crema con del gesso e dell’acqua. Questa miscela si deve applicare sulla macchia e lasciare in posa. Dopo di ché si può procedere al lavaggio del pavimento.

Come eliminare le macchie dal marmo e renderlo lucente

Una volta ogni tanto per mantenere il marmo lucente ed eliminare le macchie gialle, bisogna chiedere un intervento professionale. I professionisti della pulizia hanno prodotti e macchinari che sono in grado di riportare il marmo al giusto livello di lucentezza. Specie se si ha un marmo di colore chiaro è necessario l’intervento di un’impresa di pulizia che possa eliminare le macchie persistenti. Quando il pavimento presenta delle macchie persistenti è necessario che questo venga trattata con prodotti e macchinari specifici, che riescono ad eliminare la presenza delle macchie ma al contempo rispettare la bellezza del marmo. Se si agisse con troppa forza o comunque con prodotti aggressivi per togliere le macchie, si andrebbe solo a peggiorare la situazione! Oltre che per le macchie, l’intervento professionale è consigliato anche nel caso in cui nel tempo il pavimento in marmo abbia perso la sua lucentezza. Non si può fare la lucidatura del marmo da soli, ma è necessario richiedere un intervento professionale. Questo perché per riportare il marmo alla sua lucidità vengono adoperati dei particolari prodotti chimici, che non danneggiano la pietra, ma che possono essere utilizzati solo dagli addetti ai lavori. Una volta finito il lavoro, se lo avete affidato a dei professionisti, potrete costatare come il marmo sembri come appena acquistato. Quando richiedere la pulizia professionale? Naturalmente dipende da quanto tempo si passa camminando sul pavimento, ma in generale una o due volte all’anno una pulizia approfondita del marmo è sempre consigliata.
