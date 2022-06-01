Mac ricondizionati: perché sono una soluzione sempre più apprezzata
01/06/2022
Nel corso degli ultimi tempi, si sente sempre più di frequente parlare di quanto sia vantaggioso acquistare dei Mac ricondizionati. A volte, infatti, nel momento in cui si deve comprare un nuovo computer per le più disparate esigenze, solamente a vedere il prezzo di listino dei computer del marchio Apple è facile spaventarsi. Però, non sempre si deve demordere al primo colpo. In effetti, ci sono delle soluzioni che offrono la possibilità di mettere le mani su un pc di alto livello e di ottima qualità ad un prezzo comunque ragionevole. Stiamo facendo riferimento al settore dei pc ricondizionati e dei Mac rigenerati, che sta raggiungendo un grande successo nel corso degli ultimi tempi ed è senz’altro un’opzione che merita di essere esplorata a fondo.
Costo inferiore, ma stesso funzionamento dei Mac nuoviUno degli aspetti che fanno propendere di più per i Mac ricondizionati, quantomeno per informarsi a riguardo, è legato al fatto che il risparmio è sicuramente degno di nota. Se dal punto di vista economico, quindi, è facile notare una notevole convenienza, d’altro canto vien da pensare subito che il funzionamento potrebbe anche non essere all’altezza di un prodotto nuovo di zecca. Niente di più sbagliato, in realtà, dal momento che un prodotto ricondizionato riesce ad assicurare le medesime prestazioni, se non migliori, rispetto a un pc nuovo. Evitare di dover spendere somme importanti per un prodotto che ha, in fondo, le medesime qualità e le identiche caratteristiche, è davvero una mossa intelligente e un’occasione da cogliere al volo nella maggior parte dei casi. Proviamo ora a quantificare a quanto potrebbe ammontare il risparmio dal punto di vista economico scegliendo un Mac ricondizionato. È interessante fare l’esempio di un iMac 4K da 21 pollici: completamente nuovo, questo prodotto arriva a costare qualcosa come 1750 euro, in base a quanto è previsto dal listino ufficiale del colosso di Cupertino. Non solo, dal momento che tale somma va versata per comprare la versione base, la cui configurazione include un normalissimo hard disk meccanico, che certamente non è così rapido come altre soluzioni. Ecco spiegato il motivo per cui probabilmente vale la pena riflettere sull’acquisto di un Mac ricondizionato dello stesso tipo. In questo secondo caso, la spesa che bisogna mettere in conto si aggira intorno ai 1300 euro, con un risparmio netto di oltre 400 euro. Tra l’altro, spesso e volentieri, i Mac ricondizionati si caratterizzano per essere in grado di garantire delle prestazioni ancora superiori, visto che vengono dotati di un disco SSD, ad esempio. Interessante anche riflettere sulla garanzia, dal momento che questi prodotti ricondizionati arrivano a essere coperti quantomeno per un anno.
Prestazioni sempre molto elevateIl processo di ricondizionamento a cui vengono sottoposti i vari Mac usati è davvero molto approfondito e preciso. Insomma, nulla viene lasciato al caso ed è assolutamente vero che i Mac ricondizionati subiscono un numero di controlli decisamente maggiore, anche numericamente e non solo qualitativamente, rispetto ai prodotti nuovi. Di conseguenza, ciascun Mac ricondizionato deve affrontare questo processo di ricondizionamento. La prima fase è quella dell’ispezione, poi si passa alla revisione, infine all’igienizzazione e ad un ultimo controllo scrupoloso e preciso. Quel che più sorprende è che ci sono più possibilità di acquistare un Mac nuovo che presenta qualche difetto di fabbrica, piuttosto che ritrovarsi con un prodotto ricondizionato che non funziona bene. Infine, l’ultimo aspetto è quello relativo all’impatto ambientale, che è giusto mettere in evidenza in una società come quella attuale. Il fatto di riutilizzare dei prodotti tecnologici che altrimenti sarebbe anche molto complicato smaltire, è senz’altro un vantaggio non indifferente per l’ambiente che ci circonda, garantendo una seconda vita a questi prodotti.
