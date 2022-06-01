Mac ricondizionati: perché sono una soluzione sempre più apprezzata

Nel corso degli ultimi tempi, si sente sempre più di frequente parlare di quanto sia vantaggioso acquistare dei Mac ricondizionati. A volte, infatti, nel momento in cui si deve comprare un nuovo computer per le più disparate esigenze, solamente a vedere il

è facile spaventarsi.

Però, non sempre si deve demordere al primo colpo. In effetti, ci sono delle soluzioni che offrono la possibilità di mettere le mani su un pc di alto livello e di ottima qualità ad un prezzo comunque ragionevole. Stiamo facendo riferimento al

e dei

Mac rigenerati

, che sta raggiungendo un grande successo nel corso degli ultimi tempi ed è senz’altro un’opzione che merita di essere esplorata a fondo.

Costo inferiore, ma stesso funzionamento dei Mac nuovi

Uno degli aspetti che fanno propendere di più per i Mac ricondizionati, quantomeno per informarsi a riguardo, è legato al fatto che

. Se dal punto di vista economico, quindi, è facile notare una notevole convenienza, d’altro canto vien da pensare subito che il funzionamento potrebbe anche non essere all’altezza di un prodotto nuovo di zecca.

Niente di più sbagliato, in realtà, dal momento che un prodotto ricondizionato riesce ad assicurare le

. Evitare di dover spendere somme importanti per un prodotto che ha, in fondo, le medesime qualità e le identiche caratteristiche, è davvero una mossa intelligente e un’occasione da cogliere al volo nella maggior parte dei casi.

Proviamo ora a quantificare

. È interessante fare l’esempio di un iMac 4K da 21 pollici: completamente nuovo, questo prodotto arriva a costare qualcosa come 1750 euro, in base a quanto è previsto dal listino ufficiale del colosso di Cupertino. Non solo, dal momento che tale somma va versata per comprare la versione base, la cui configurazione include un normalissimo hard disk meccanico, che certamente non è così rapido come altre soluzioni. Ecco spiegato il motivo per cui probabilmente vale la pena riflettere sull’acquisto di un Mac ricondizionato dello stesso tipo. In questo secondo caso, la spesa che bisogna mettere in conto si aggira intorno ai 1300 euro, con un risparmio netto di oltre 400 euro.

Tra l’altro, spesso e volentieri, i Mac ricondizionati si caratterizzano per essere in grado di garantire delle prestazioni ancora superiori, visto che vengono dotati di un

, ad esempio. Interessante anche riflettere sulla garanzia, dal momento che questi prodotti ricondizionati arrivano a essere coperti quantomeno per un anno.

Prestazioni sempre molto elevate

Il processo di ricondizionamento a cui vengono sottoposti i vari Mac usati è davvero molto approfondito e preciso. Insomma, nulla viene lasciato al caso ed è assolutamente vero che i Mac ricondizionati subiscono un

, anche numericamente e non solo qualitativamente, rispetto ai prodotti nuovi.

Di conseguenza, ciascun Mac ricondizionato deve affrontare questo processo di ricondizionamento. La prima fase è quella

. Quel che più sorprende è che ci sono più possibilità di acquistare un Mac nuovo che presenta qualche difetto di fabbrica, piuttosto che ritrovarsi con un prodotto ricondizionato che non funziona bene.

Infine, l’ultimo aspetto è quello relativo all’impatto ambientale, che è giusto mettere in evidenza in una società come quella attuale. Il fatto di

che altrimenti sarebbe anche molto complicato smaltire, è senz’altro un vantaggio non indifferente per l’ambiente che ci circonda, garantendo una seconda vita a questi prodotti.