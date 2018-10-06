Un box casetta per il giardino dove riporre gli attrezzi
di Redazione
06/10/2018
Casette da giardino economicheIn giardino è molto utile avere un deposito per gli attrezzi, un ripostiglio esterno dove potere riporre oggetti e attrezzi da giardinaggio e lavoro. Si possono anche mettere al riparo mobili da esterno e giochi estivi durante tutto il periodo autunnale e invernale, in modo da non lasciarli esposti alle intemperie e poterli trovare in perfette condizioni alla stagione calda successiva. Un box casetta per il giardino per riporre gli attrezzi è quindi una struttura ideale dove mettere i propri attrezzi da lavoro e bricolage e oggetti di vario genere. Sul mercato vi sono vari tipi di casette da giardino, che spaziano dalle casette da giardino economiche a quelle più costose, rifinite e personalizzate su misura, ma in ogni caso ogni casetta offre innumerevoli vantaggi e caratteristiche positive. Tra gli innumerevoli materiali con cui vengono costruite le casette da giardino, vi sono il pvc, il legno, la lamiera, la resina, e ognuno di questi materiali può offrire dei vantaggi, anche se le casette in legno sono quelle più belle a vedersi, che si inseriscono al meglio nel paesaggio circostante, e che sopratutto offrono le qualità di un materiale naturale durevole nel tempo.
Casette da giardino in pvcMolte persone preferiscono avere in giardino una casetta in pvc, che risulta meno costosa, fa parte delle casette da giardino economiche, però gli interni non sono traspiranti come quelli di una casa in legno. Tuttavia anche queste casette da giardino in pvc offrono robustezza e all'esterno molte sono trattate in modo che le pareti risultino esteticamente simili al legno. Esiste anche un tipo di pvc che è il polipropilene biocompatibile e che viene unito al legno riciclato per realizzare casette da giardino più simili alle casette da giardino in vero legno.
Casette da giardino in legnoLe casette da giardino in legno sono in ogni caso le più amate, dato che il legno è un materiale naturale che si inserisce perfettamente in ogni tipo di ambiente esterno dal punto di vista estetico. Un box casetta per il giardino per riporre gli attrezzi realizzato in legno è un prodotto che offre robustezza e dura nel tempo, è biocompatibile e biodegradabile una volta che non viene più utilizzato, e si può riciclare, riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente. Per mantenersi in perfetto stato una casetta di legno deve però venire trattata periodicamente con un prodotto antirepellente contro funghi e parassiti del legno e anche con vernici impermeabili che possano creare una barriera contro l'umidità. L'acqua e l'umidità infatti sono i peggiori nemici di queste strutture, e se si infiltrano nelle fondamenta creano un grave danno strutturale alla casetta. Per questo è molto importante che la casetta che si va a costruire abbia un ottimo isolamento sulle fondamenta. Le casette in legno vengono realizzate con pannelli prefabbricati oppure con travi a incastro una sull'altra, con il metodo blockhouse. Sono in vendita nei migliori negozi e portali e commerce di casette di legno, con prezzi davvero concorrenziali. Le casette da giardino in legno sono disponibili con pavimento incluso trattato in autoclave, e con vari accessori opzionali come tettoia, veranda. Il tetto può essere di vari formati, a mono o doppia pendenza, oppure piatto, nelle case dall'aspetto più contemporaneo. Le forme per le casette da giardino in legno sono davvero tante e compatibili con le più diverse esigenze di spazio a disposizione. Sono quadrate, rettangolari, esagonali, angolari, e di varie dimensioni, da un metro e mezzo fino a 3x3 m o 4x4 nei modelli più grandi. Online si può scegliere il proprio modello di casetta da giardino che possa essere funzionale e rispondere al meglio alle proprie necessità.
Articolo Precedente
Tecniche, colori ed effetti, tanti utili consigli per dipingere le pareti di casa
Articolo Successivo
Illuminazioni da bagno: guida alla scelta
Redazione