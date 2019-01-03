Home Fai da te Gli elettrodomestici giusti per fare il pane e la pizza in casa

Gli elettrodomestici giusti per fare il pane e la pizza in casa

di Redazione 03/01/2019

Assistiamo ad una tendenza al ritorno delle cose fatte in casa. Le nostre nonne facevano tutto in casa, la pasta, ottimi dolci genuini e gustosi e spesso, soprattutto nelle realtà abitative rustiche, grazie alla presenza di forni a legna, anche il pane, buono, fragrante. Le nuove tendenze per fare il pane e la pizza Se è vero che le nostre nonne facevano tutto in casa, creando alimenti ottimi dal punto di vista del gusto e della loro salubrità, ancorché meno perfetti dei prodotti industriali, le generazioni successive, sempre prese da ritmi frenetici, hanno completamente abbandonato queste buone abitudini. I giovani d'oggi sono dicotomizzati da questo punto di vista: molti si dedicano ai cibi preconfezionati o al Fast Food ma molti altri stanno riscoprendo il valore delle preparazioni casalinghe, il gusto di mangiare cose fatte con le proprie mani la riscoperta di gusti di una volta che la società moderna ha quasi dimenticato. Profumi e gusti di un tempo Anche se la tua casa si trova di fronte ad un panificio, oggi difficilmente sentirai il profumo del pane appena sformato. Un tempo il profumo de pane lo si sentiva da lontano, una volta entrato nel panificio, non solo sentivi il profumo ma potevi gustare il pane ancora caldo, un gusto che nel tempo si è completamente perso. Oggi, in molti casi, purtroppo il pane non è più solo l'alimento semplice e gustoso ma un miscuglio di prodotti chimici: additivi per ottenere una lievitazione più rapida, per aumentare la produzione in tempi minori, i lieviti sono chimici e non più naturali e il risultato è più che evidente. Il pane e la pizza così ottenuta è un prodotto sano? Crediamo che quanta più chimica entra negli alimenti, tanto meno buoni e salutari questi sono e ne patisce anche il gusto, ovviamente. Gli elettrodomestici per pane e pizza Come abbiamo detto, i giovani di oggi, almeno una significativa parte di loro, si dedica alla creazione di cibi fatti in casa e tra questi molti si cimentano con il pane e le pizze fatte in casa. C'è, quindi, un ritorno alla tradizione che è dettata dalla ricerca di gusti antichi ma anche di risparmio. Il pane, nella maggior parte dei casi, ha un prezzo che sfiora e anche supera la soglia dei 4 Euro al Kg, equivalente a 8.000 delle vecchie lire; un livello assurdo, incredibile, pensando che, in fondo non è altro che farina, acqua, sale e lievito. Altrettanto per la pizza: una comune pizza da asporto, nella versione più semplice, la margherita, ha un prezzo di almeno 5 Euro che non sono per niente giustificati dagli ingredienti che, se acquistati al supermercato, complessivamente non superano i 90 centesimi, tutto il resto è guadagno della pizzeria. La differenza rispetto a panifici e pizzerie Certamente la capacità di impastare correttamente, il bilanciamento degli ingredienti, la lievitazione sono fattori importanti, fondamentali per ottenere un prodotto di qualità. I panifici e le pizzerie utilizzano forni, a legna o elettrici, che raggiungono temperature ampiamente superiori a quelli dei forni casalinghi e questo ha una notevole influenza sul risultato finale. La tecnologia moderna consente di avere forni casalinghi con funzioni che permettono di raggiungere i 350-400 gradi, la stessa temperatura dei forni a legna professionali con i quali si ottengono i risultati migliori. Con questi apparecchi hai la possibilità di ottenere dell'ottimo pane fatto in casa con un costo di pochi centesimi al Kg ma anche pizze perfette, gustose e salutari. Le Macchine per il pane Moderne macchine per il pane ti permettono di fare ben poco e ottenere del buon pane cotto alla perfezione. Queste macchine richiedono solo di mettere gli ingredienti indicati nelle ricette, accenderle e attendere che il pane sia pronto. Molte ricette consentono di ottenere del pane comune, alla francese, alle olive, ai cereali, basta selezionare il programma giusto, inserire gli ingredienti e attendere di gustare un ottimo pane. I fornetti per pizza Specifici fornetti per pizza ricreano la condizione del forno a legna, provvedendo alla perfetta cottura, a temperature di circa 400 gradi, delle pizze che vorrai preparare. Con pochi Euro potrai preparare le pizze per tutta la tua famiglia, semplici, genuine, a tuo preciso gusto. Il risparmio è importante ma ribadiamo il concetto di genuinità delle preparazioni di pane e pizza e la soddisfazione di aver fatto tutto con le tue mani e aumentando il benessere dei tuoi familiari.

