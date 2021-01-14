Affilatura delle punte, un’operazione utile anche per i lavori in casa
14/01/2021
Tutti abbiamo in casa la classica cassetta degli attrezzi. In questo contenitore mettiamo tutti quegli attrezzi che possono essere utili per fare differenti lavoretti. È fondamentale tenere in ordine la cassetta degli attrezzi, perché così riusciamo a trovare ogni strumento in maniera molto facile e rapida quando se ne presenta la necessità. Ci sono varie strategie per tenere in ordine i nostri attrezzi all’interno della cassetta e, fra queste, sicuramente risulta molto importante provvedere ad una regolare affilatura delle punte del trapano. Anche questa operazione rende molto efficienti i lavoretti che dobbiamo compiere, perché al momento giusto abbiamo sempre a disposizione un’adeguata punta affilata per tutte le nostre esigenze. Vediamo di approfondire questo argomento.
Perché è importante affilare le punte del trapanoC’è chi provvedere all’affilatura punte industriali, quando gli strumenti che utilizzano le punte vengono utilizzati per la fabbricazione dei manufatti. In realtà l’affilatura delle punte richiama una questione di efficienza che vale anche in casa. Se vogliamo veramente che il trapano che utilizziamo in tutti i nostri lavori renda nel migliore dei modi, se vogliamo che i nostri lavoretti siano veramente perfetti, è veramente essenziale provvedere all’affilatura costante delle punte, perché la qualità dei lavori che si possono eseguire con un trapano dipende proprio dal disporre di punte ben affilate. Infatti molti pensano che sia sempre necessario sostituire le punte, quando esse sono molto rovinate. In realtà la sostituzione potrebbe anche non essere così frequente. Naturalmente è necessario provvedere a sostituire le punte di un trapano, quando esse si spezzano. Negli altri casi si potrebbe anche recuperare l’efficienza dello strumento provvedendo ad un’affilatura.
Come affilare le puntePer affilare le punte dovresti affidarti ad una ditta specializzata, perché soltanto con le giuste competenze si può provvedere a fare in modo che uno strumento si conformi a delle regole specifiche che poi incidono molto a livello positivo sulle sue performance. Ditte specializzate utilizzano macchinari affilatori che vengono realizzati specificamente per affilare ogni tipo di punta. Inoltre le ditte che si occupano di questa operazione possono contare su un personale esperto, che garantisce la possibilità di ottenere risultati molto precisi, veramente di qualità. Gli utensili che vengono impiegati per l’affilatura delle punte sono spesso di forma allungata. Si contraddistinguono per il fatto che sul loro profilo hanno vari denti che sono posti in rilievo. Questi denti svolgono una funzione abrasiva e lavorano eseguendo l’asportazione del materiale. Di solito gli attrezzi che vengono utilizzati per l’affilatura delle punte sono progettati per eseguire un movimento lineare. A questo proposito comunque dobbiamo distinguere, perché il movimento che può compiere l’attrezzo affilatore può essere rettilineo, quindi orizzontale o verticale, oppure differente. Infatti dobbiamo dire che ci sono degli strumenti che eseguono dei movimenti di rotazione sul loro asse. La tipologia è davvero molto varia, perché ci sono strumenti in grado di lavorare sia esternamente che internamente. Tutti comunque sono degli strumenti che si caratterizzano per la loro versatilità e per il fatto che sono semplici da impiegare. Gli attrezzi che vengono utilizzati dalle aziende specializzate per l’affilatura delle punte sono degli strumenti molto resistenti, che possono durare a lungo nel tempo e possono garantire delle rese particolarmente elevate. Conviene davvero affidarsi a questi strumenti e mettere da parte tutte le tecniche fai da te che potrebbero non garantire la stessa qualità in termini di risultati. Infatti per esempio alcuni provano ad affilare la punta del trapano usando la mola. Uno strumento del genere però non è particolarmente adatto. È meglio sempre affidarsi ad un’azienda specializzata, che, con macchinari adeguati e competenze specifiche per poterli usare, riesce a rendere molto per quanto riguarda la qualità.
