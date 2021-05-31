Le migliori sedute per la tua scrivania
di Redazione
31/05/2021
Oggi come oggi, sia che si lavori da casa, sia che si svolga la propria professione da un ufficio, è cruciale fare attenzione alla salute e all’ergonomia. Per fortuna, rivolgendosi ai giusti interlocutori è semplice riuscirci. Grazie ad aziende di successo come Up Contract, infatti, è possibile progettare tutti i dettagli relativi all’ambiente dell’ufficio. Quando si parla di questo ambiente, al di là della situazione in cui ci si trova - privato che deve arredare l’angolo smartworking in casa o imprenditore che, invece, deve fornire il massimo del comfort ai suoi collaboratori - non si può non aprire il capitolo delle sedute. Se ti stai chiedendo quali siano le migliori per la scrivania, nelle prossime righe abbiamo raccolto alcuni consigli utili al proposito.
Poltrona presidenzialeQuando si chiamano in causa le sedute migliori per la scrivania, un doveroso cenno deve essere dedicato alle poltrone presidenziali. Tipologia di seduta che, come dice il nome stesso, è tipica di chi ha una posizione professionale particolarmente elevata, si contraddistingue per un’oggettiva eleganza. Come sicuramente saprai, sono diversi i modelli a cui si può fare riferimento. In generale, queste sedute si contraddistinguono per un’imbottitura molto spessa, grazie alla quale è possibile apprezzare un comfort a dir poco speciale. Un’altra peculiarità da considerare quando si parla di questa seduta riguarda la presenza del poggiatesta. Nel momento in cui si valuta quale modello scegliere, il consiglio è quello di orientarsi verso soluzioni caratterizzate alla presenza di dispositivi oscillanti senza scatti. Grazie a questa peculiarità, è possibile garantire all’utilizzatore il massimo comfort per la schiena.
Sedia da gamerQuando si parla di lavoro, da casa in particolare, e di sedute per la scrivania, non si può non chiamare in causa la sedia da gamer. I videogiochi, per molte persone, non sono un semplice hobby ma un vero e proprio lavoro. Per rendersene conto, basta rammentare il successo di Twitch. A prescindere dal motivo per cui si gioca, scegliere bene la sedia è essenziale. Che caratteristiche deve avere una perfetta sedia da gamer? Prima di tutto, dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza di poggia gomiti regolabili. Da non dimenticare è anche il supporto lombare regolabile, così come la possibilità di inclinare la seduta.
Sedie da ufficio in memory foamDa diversi anni a questa parte, nel momento in cui si chiamano in causa le sedute da scrivania non si può non prendere in considerazione l’utilizzo di un materiale speciale: il memory foam. Molto utilizzato - come sicuramente saprai - per i materassi, ha il grandissimo vantaggio di memorizzare in maniera (quasi) perfetta la postura di chi utilizza la seduta. Come già ricordato, si tratta di vere e proprie sedie da ufficio, indi contraddistinte da schienale confortevole, meccanismo girevole e possibilità di regolare l’inclinazione dello schienale. Abbiamo indicato solo alcune delle sedute da ufficio confortevoli e sicure per le articolazioni che si possono trovare in commercio. I modelli sono davvero tanti e può essere poco semplice scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Tra i criteri da prendere in esame rientra l’altezza regolabile in maniera semplice - p.e. tramite pistone a gas - ma anche la qualità dei rivestimenti, che devono essere traspiranti e, possibilmente, realizzati con materiali ecosostenibili. Un altro aspetto sul quale vale la pena di concentrarsi riguarda lo schienale. Il consiglio è quello di sceglierlo il più alto possibile e con la possibilità di regolare questo valore. Il motivo per cui il punto appena descritto è particolarmente rilevante riguarda il fatto che, uno schienale di base alto e regolabile, è adatto sia a chi ha una statura notevole, sia a chi non vuole lasciare nulla al caso quando si parla di comfort del busto.
Articolo Precedente
Vivere in condominio: come funziona e quali doveri devi rispettare
Articolo Successivo
Riparazione elettrodomestici, mini-guida per scegliere l'assistenza migliore
Redazione