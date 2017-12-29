Savoir beds: un letto di alta sartoria

Se pensavate che letto e materassi non fossero più un articolo di fattura artigianale, stiamo per smentirvi. Esiste un'azienda anglosassone, che da più di cento anni si occupa di questo, ed ancora oggi, adotta procedure che prendono spunto dalla cultura sartoriale. Realizzando solamente su specifica richiesta, non vi verranno chieste le misure di ingombro che avete a disposizione, bensì vi prenderanno le misure come in una vera e propria sartoria. Navigando il sito che ci permettiamo di segnalarvi, potrete immergervi attraverso un video, in una tipica atmosfera inglese di una antica manifattura. Le misurate e sapienti movenze degli artigiani, vi avvolgeranno in un contesto che esalta morbidezza, silenzio e riposo, come ad enfatizzare il prodotto che state per avvicinare, e che rapisce l'attenzione già al primo sguardo. Per realizzare i suoi letti e i suoi materassi, la Savoir Beds impiega soltanto una lavorazione artigianale e i migliori materiali naturali come, legno, lana e cotone e crine di cavallo. E ogni letto è garantito almeno trent’anni. Un lusso da veri e propri principi, anche se forse sarebbero proprio questi ultimi ad avere bisogno veramente di un letto simile. Se poi avete ancora dei dubbi, potete testare il vostro nuovo letto con una notte da sogno in uno dei tanti hotel clienti della Savoir Bed (The Savoy, Claridge’s, The Capital, The Berkeley, Home House, N°41, The Lygon Arms). Lo staff della Savoir vi indirizzerà nella scelta della stanza dove troverete il letto che più si avvicina alle vostre richieste, e se dopo il vostro test decidete di comprare un Savoir Bed, vi verrà risarcito il prezzo del soggiorno in albergo. La galleria navigabile, soddisfa le principali correnti d'arredo, con un'ampia gamma riguardo a fogge, sulle quali giocare con un'infinita moltitudine di coperture dedicate. Se siete tra gli eletti per potervi aggiudicare un letto simile, vi anticipiamo in immagine, uno dei letti che vi aspetterà presso il Savoy.