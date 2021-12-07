Come utilizzare in modo alternativo la cenere del pellet? Ecco qualche idea!
di Redazione
07/12/2021
Molti, anzi, moltissimi scelgono una stufa a pellet in casa per riscaldare gli ambienti. Si tratta di una soluzione popolare che, spesso, è adottata anche per il riscaldamento dell’acqua. La ragione? Si tratta di un sistema economico e semplice da utilizzare, in grado di garantire una notevole resa energetica e generare calore in modo veloce. Ma non solo: anche l’aspetto ecologico è importante e questo sistema si pone come “a meno impatto ambientale” rispetto ad altri. Grazie a una camera di combustione controllata, infatti, si riescono a produrre meno emissioni. C’è da dire che è importante che la stufa sia sottoposta a una manutenzione periodica e attenta e, sempre in ottica di rispetto ambientale, è bene imparare a smaltire correttamente le ceneri prodotte dalla combustione. Mai pensato, infatti, di riciclarle?
Stufe a pellet: attenzione alla natura delle ceneriParlando di riciclo delle ceneri delle stufe a pellet, la prima cosa da dire è che è necessario capire quali sono i materiali dei pellet utilizzati; in alcuni casi, infatti, il riciclo è impossibile, per la presenza di sostanze chimiche o collanti. Chiedere sempre al proprio fornitore, dunque, è necessario. Una volta avuto il suo ok, ecco qualche idea su come utilizzare le ceneri in casa:
- fertilizzare il terreno (a seconda delle piante coltivate);
- eliminare i parassiti (come formiche e lumache);
- pulire le superfici delicate;
- eliminare le colle dalle superfici;
- lucidare i metalli (anche preziosi);
- catturare i cattivi odori;
- sciogliere il ghiaccio;
- creare una superficie meno scivolosa, in caso di neve e ghiaccio;
- creare una lettiera ecologica per il gatto domestico.
