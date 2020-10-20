Come decorare la casa con la carta da parati Le Monde Sauvage
di Redazione
20/10/2020
Le Monde Sauvage costituisce una carta da parati che intende proporre un modo completamente nuovo di vedere le decorazioni per la parete. I suoi design sono molto particolari e per questo, con questa carta da parati, è possibile mettere a punto numerose possibilità creative. Le Monde Sauvage quindi si caratterizza come l’ideale per chi ha bisogno di qualcosa di originale per decorare la casa. È davvero composta da un miscuglio di elementi che esprime in tutto e per tutto quello che potremmo definire uno spirito libero. Poiché tutti gli elementi che contraddistinguono questo stile arrivano da ogni parte del mondo, mostrano la concezione di una casa da intendere in modo completamente cosmopolita. Ma cerchiamo di scoprirne di più sullo stile Le Monde Sauvage.
Le possibilità creative per decorare la casaLa carta da parati di design Le Monde Sauvage dà infinite possibilità di arredare la casa in maniera da comporre mille sfaccettature differenti. Il marchio è stato creato a Parigi nel 1970. All’inizio faceva capo ad una piccola impresa di carattere familiare. Nel giro di poco tempo il brand si è contraddistinto per caratterizzarsi come uno specialista in prodotti tessili per la casa e oggetti decorativi di grande valore. Il direttore artistico del marchio è Béatrice Laval, che si ispira a numerosi viaggi, proponendo, come abbiamo detto prima, uno spirito libero. La tappezzeria può essere composta da vari elementi oppure utilizzabile anche singolarmente. Apparentemente, quando ci si ritrova davanti ad una casa arredata con la carta da parati Le Monde Sauvage, è come se si avesse l’impressione di stare di fronte ad una carta tradizionale, con motivi caratterizzati da forme quadrate o rettangolari. In realtà però è qualcosa di completamente innovativo, perché, per decorare la casa, vengono utilizzati dei teli individuali, che hanno circa 50 per 70 centimetri di dimensioni. Ogni set contiene dodici teli ed è pensato per coprire circa quattro metri quadri della parete. È molto particolare arredare la casa con Le Monde Sauvage, perché questi teli possono essere posati in qualsiasi posizione. Non c’è bisogno nemmeno di fare attenzione al combaciare dei motivi. Puoi davvero disporre in modo creativo di queste possibilità, lasciando libera la tua immaginazione.
Le caratteristiche tecniche della carta da parati Le Monde SauvageCerchiamo di saperne di più anche sul processo produttivo con cui si mette a punto questa carta da parati di cui stiamo parlando. Per la realizzazione di ogni telo viene utilizzata una certa carta raffinata. Su ogni telo viene stampato a mano uno strato di cera. Si utilizza una tecnica che potremmo definire quasi “artigianale”, per dare il massimo della qualità. Infatti vengono utilizzati dei blocchi di legno per imprimere il motivo sulla carta. Su quest’ultimo poi è applicata la vernice. Poiché la cera non si dispone in maniera omogenea, non tutte le aree del telo sono in grado di assorbire allo stesso modo il colore. È da questa ragione che derivano le meravigliose forme di questa carta da parati. Alla fine poi si procede con il rimuovere lo strato di cera. Il tutto rientra in una tecnica di colorazione molto particolare. Si tratta della tecnica chiamata batik, che ha le sue origini in Indonesia. Si ottengono così delle strutture che hanno grandi capacità decorative e che si differenziano sia dal punto di vista ottico che da quello tattile dalle tradizionali tappezzerie. I teli della carta da parati Le Monde Sauvage si caratterizzano per una certa trasparenza. Potremmo dire che ogni telo è unico, perché è creato attraverso un processo di stampa in grado di rendere stampe e colori in maniera irregolare. Si vede benissimo come non si tratti di un processo industriale. Per applicare questa carta da parati, si seguono le classiche regole che fanno riferimento alla posa della tappezzeria. Infatti le superfici devono essere pulite, asciutte e lisce. Si utilizza una normale pasta adesiva per carta da parati e il suggerimento che sentiamo di darti è quello di procedere, prima dell’applicazione della carta, a dipingere la superficie sottostante nel colore che più desideri, in modo da ottenere effetti ancora più particolari determinati dalla trasparenza della carta stessa. Le decorazioni che si possono ottenere sono veramente uniche e rendono uno stile davvero originale, grazie alle caratteristiche di una carta da parati dalle forme e dai motivi più diversi.
Articolo Precedente
Casa e disabilità, come progettare gli spazi e gli arredi
Articolo Successivo
Gli accessori e i complementi perfetti per il bagno in stile minimal
Redazione